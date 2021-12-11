В Минздраве Германии заявили о невозможности победить COVID-19 в ближайшие годы



В ближайшие годы вряд ли полностью получится победить коронавирус. О невозможности избавиться от COVID-19 заявил глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах в интервью газете Build, его цитирует ТАСС.

«В обозримом будущем — за четыре года — у нас не получится полностью победить коронавирус. Нужно быть реалистами», — сказал Лаутербах.

По его словам, прививка — это не личное дело каждого. Глава Минздрава Германии выступил за всеобщую вакцинацию и подчеркнул, что от темпов прививочной кампании зависит строгость ограничений в Германии. Также на это влияют число сделанных бустерных прививок, добавил он.