Мужчина получил от работодателя компенсацию за травму на удаленке

В Германии суд обязал компанию выплатить одному из сотрудников компенсацию за то, что он сломал себе спину, когда работал из дома в удаленном режиме. Об этом пишет газета The Guardian.

По ее сведениям, мужчина поскользнулся на винтовой лестнице, пока спускался из спальни в комнату, где находится его рабочий компьютер.

Страховая фирма работодателя отказалась рассматривать этот случай как производственную травму, поэтому сотрудник обратился в суд.

После разбирательств Высший федеральный социальный суд постановил выплатить пострадавшему компенсацию, так как закон о страховании трудовой деятельности распространяется и на те случаи, когда человек работает из дома или в любом другом месте.