Госдеп запустил в Греции проект по борьбе с дезинформацией из России

Государственный департамент запустил в Греции проект DisinfoHacks по борьбе с ложными новостями, нацеленный на противодействие фейковым новостям о коронавирусе и «дезинформации из России». Об этом заявил в пятницу на презентации проекта американский посол в Греции Джеффри Пайетт, передает ТАСС.

Пайетт сообщил, что финансирование для DisinfoHacks предоставил Центр глобального взаимодействия госдепартамента (State Department`s Global Engagement Center, GEC). «Мы считаем, что хорошо информированные граждане являются ключом к функционированию наших демократических институтов, — сказал посол. — Дезинформация стала одной из величайших проблем, с которыми сталкиваются наши демократии».

Среди партнеров посольства посол назвал профессора Никоса Панайоту из Университета имени Аристотеля в Салониках, являющегося также президентом созданного при этом учебном заведении Глобального центра сети цифровых коммуникаций (Digital Communication Network Global Hub), профессора Бетти Цакаресту из афинского Университета политических и социальных наук Пантеон, Василиса Цулиса из НПО «Технология молодежного предпринимательства»(Youth Entrepreneurship Technology) в Салониках. По словам Пайетта, поддержку проекту оказали некоммерческие организации Found.ation и SocialInnov. «Я очень горжусь тем, что нам удалось создать успешную программу GEC здесь, в Греции», — сказал посол.

Глава диппредставительства отметил, что презентация проекта «знаменует собой кульминацию многих месяцев планирования и координации» со стороны партнеров. «Я должен отдать им должное. Они откликнулись на наш призыв к новым подходам к борьбе с дезинформацией в Греции».