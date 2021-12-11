Индия провела успешные испытания противотанковой ракеты нового поколения

Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела в субботу успешный испытательный пуск противотанковой ракеты SANT (Stand-off Anti-Tank) с вертолета ВВС страны. Как сообщает пресс-служба правительства Индии на своей странице в Twitter, испытания прошли на полигоне Покхаран в штате Раджастхан.

«DRDO и военно-воздушные силы провели успешные летные испытания ракеты собственной разработки и изготовления Stand-off Anti-Tank, запущенной с вертолета на полигоне Покхаран», — говорится в сообщении.

«Ракета оснащена самой современной головкой самонаведения, обеспечивающей высокую точность попадания с безопасного расстояния. Оружие может уничтожать цели на дистанции до 10 км», — указывается в информации.

По данным пресс-службы правительства, все поставленные задачи были полностью выполнены в ходе испытаний.