СМИ: Израиль готовит «секретный» план по противодействию Ирану

Израиль готовит военный вариант предотвращения создания Ираном ядерного оружия, о чем министр обороны еврейского государства Бени Ганц проинформировал официальных представителей США в ходе визита в Вашингтон, сообщает со ссылкой на высокопоставленного представителя израильского оборонного ведомства радио «Галей ЦАХАЛ».

«Министр обороны Ганц проинформировал официального представителя США о том, что Израиль готовится к военному варианту предотвращения приобретения Ираном ядерной бомбы, ориентируясь на дедлайн», — сообщило радио.

Тот же источник сообщил журналистам, что, по его сведениям, Иран близок к получению достаточного количества урана для производства одной ядерной бомбы, но «не собирается переступать черту, понимая значение (этого шага)».