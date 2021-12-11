Госдеп анонсировал визит помощника госсекретаря в Москву и Киев

Помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид посетит Москву и Киев, а затем в Брюсселе с представителями ЕС и НАТО обсудит дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на госдеп.

«Помощник госсекретаря в европейском и евроазиатском бюро Карин Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря, чтобы встретится с высокопоставленными представителями власти», — сообщает пресс-служба госдепа.

Затем, как отмечает внешнеполитическое ведомство, Донфрид отправится в Брюссель, где 15-16 декабря состоятся консультации с партнерами США по ЕС и НАТО для обсуждения усилий по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.