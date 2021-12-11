Киев засекретил информацию о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) засекретил информацию о применении ударных беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в зоне силовой операции Киева в Донбассе. Об этом сообщило в субботу агентство «Украинские новости», ссылаясь на информацию Генштаба.

«Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в районе проведения операции объединенных сил относится к служебной», — говорится в ответе Генштаба на запрос агентства.

В вооруженных силах добавили, что эти данные считаются информацией с ограниченным доступом и разглашению не подлежат.