Около 44 тыс. человек протестуют в Вене против обязательной вакцинации от ковида

Более 40 тыс. человек вышли в субботу на демонстрации в столице Австрии против ограничительных мер и обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила венская полиция, передает ТАСС.

Как отмечается в распространенном сообщении, в правоохранительных органах исходят из того, что участие в акциях протеста в настоящее время принимают «почти 44 тыс. человек».

Протестующие по традиции собрались утром на площади Хельденплац в центре города и двигаются маршем по кольцевой улице Рингштрассе.

В Вене вторые выходные подряд проходят протесты против обязательной вакцинации от коронавируса.