Корабль New Shepard выполнил успешный полет с космическими туристами

Космический корабль New Shepard компании Blue Origin с шестью туристами на борту совершил в субботу сурорбитальный полет. Путешествие, транслировавшееся на сайте компании, длилось в общей сложности более десяти минут, после чего капсула с пассажирами спустилась на Землю.

В составе экипажа были соведущий шоу Good Morning America Майкл Стрейхэн, старшая дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лора Шепард Черчли, филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его сын Кэмерон Бесс.