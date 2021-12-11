Назарбаев рассказал, почему распался СССР

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о причинах, которые привели к распаду СССР. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
По мнению Назарбаева, в те времена социалистическая система уже изживала свои ресурсы. При этом руководство экономического блока не заметило вовремя эту проблему и не сделало изменений в управлении.
Он также подчеркнул, что к концу существования СССР у элит был недостаток политической воли.
«Такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства», — рассказал Назарбаев.
В пример он привел Китай, которому удалось перестроить свою экономику.
Экс-президент Казахстана утверждает, что существенно повлияли на ситуацию волнения в прибалтийских республиках и объявление независимости со стороны РСФСР 12 июня 1990 года. Это и стало сигналом для остальных республик Советского Союза.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что в конце 1980-х с единомышленниками обсуждал возможность распада СССР, а также назвал причину прекращения существования государства.