Назарбаев рассказал, почему распался СССР

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о причинах, которые привели к распаду СССР. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению Назарбаева, в те времена социалистическая система уже изживала свои ресурсы. При этом руководство экономического блока не заметило вовремя эту проблему и не сделало изменений в управлении.

Он также подчеркнул, что к концу существования СССР у элит был недостаток политической воли.

«Такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства», — рассказал Назарбаев.

В пример он привел Китай, которому удалось перестроить свою экономику.

Экс-президент Казахстана утверждает, что существенно повлияли на ситуацию волнения в прибалтийских республиках и объявление независимости со стороны РСФСР 12 июня 1990 года. Это и стало сигналом для остальных республик Советского Союза.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что в конце 1980-х с единомышленниками обсуждал возможность распада СССР, а также назвал причину прекращения существования государства.