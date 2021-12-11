В Армении задержаны несколько военнослужащих, сбежавших в ходе армянской провокации на границе

Военное следственное управление Следственного комитета (СК) Армении решило задержать нескольких военнослужащих, которые совершили побег 16 ноября во время армянской вооруженной провокации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает пресс-служба СК республики.

Как считают армянские следователи, «личный состав позиции покинул боевые позиции и бежал».

СК Армении также сообщает, что в результате предварительного следствия задержаны четверо военных из личного состава боевого поста. Кроме них, предъявлены обвинения командиру и заместителю командира батальона, охранявшего данный участок.