Российский митрополит прокомментировал слухи об объединении православных и католиков

Никакого объединения Римско-католической и православных церквей не стоит на повестке дня, речь идет лишь о нормализации отношений и прекращении соперничества, конкуренции и вражды между католиками и православными. Об этом заявил в субботу глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Никакой речи об объединении Церквей не идет — ни на официальном уровне, ни на неофициальном уровне. Но речь может идти о том, чтобы мы прекратили, наконец, ту ситуацию соперничества, конкуренции, вражды, которая существовала на протяжении многих веков», — сказал митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Он пояснил, что разделение между православными и католиками существует уже очень давно и противоречий накопилось много, при этом есть различия в понимании основополагающих христианских догматов, в почитании святых. В частности, множество католических святых не признаются Православной церковью, и наоборот. Также, по словам иерарха, РПЦ никогда не примет унии с католиками — когда православным позволяют сохранить свой литургический обряд и «внешне все остается то же самое», но при этом они должны примкнуть к Католической церкви и полностью принять ее вероучение.

При этом, по мнению митрополита Илариона, те заявления, которые делала Римско-католическая церковь (РКЦ) в последнее время, в том числе Папа Франциск и его предшественники, которые «прямо говорили о многочисленных ошибках», допущенных РКЦ, являются «важным вкладом в нормализацию отношений между православными и католиками».

Так, прибыв 4 декабря в Грецию, Папа Римский Франциск заявил об извинениях Католической церкви за жестокость в прошлом в отношении православных братьев. Во время встречи с предстоятелем Элладской православной церкви архиепископом Иеронимом II понтифик с сожалением заметил, что они «выросли вдалеке друг от друга», и «со стыдом» признал «от лица Католической церкви, что действия и решения, имевшие малое отношение к Христу, продиктованные жаждой власти, привели к увяданию нашей общности».

Ранее также стало известно о возможности в обозримом будущем новой встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска. Вначале, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, об этом заявил сам понтифик, а позднее данную информацию подтвердил и председатель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Иларион. Он сообщил, что в 20-х числах декабря запланирована его встреча с Папой Римским, в ходе которой будет обсуждаться, в том числе, и возможная будущая встреча двух первоиерархов.