Турецкий истребитель получит американский двигатель и российские технологии

Турецкий истребитель Turkish Fighter X (TF-X) получит американский турбовентиляторный двигатель F110 и российские технологии, сообщает Defense News. На публикацию издания обратил внимание блог bmpd в LiveJournal.

«Мы проведем с Россией переговоры на предмет тех компонентов истребителя TF-X, которые мы намерены производить своими силами», — сказал глава турецкого Управления оборонной промышленности Исмаил Демир.

«Россия обладает реализованной в истребителе Су-57 технологиейсоздания ТРДД (турбореактивный двухконтурный двигатель — прим. «Ленты.ру») пятого поколения. Сотрудничество намечается по линии бортового радиоэлектронного оборудования, силовой установки, бортового радиолокационного комплекса, бортовых средств освещения обстановки, катапультного кресла и систем передачи данных», — отметил собеседник.

В сентябре 2020 года исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин заявил, что в России находится производство турбореактивного авиационного двигателя Р-33 самолетов МиГ-29 и МиГ-35, который может быть нужен Турции для создаваемого ею истребителя TF-X.