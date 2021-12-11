Турция успешно испытала Eren — первый в мире дрон с лазерным оружием

Турция успешно испытала первый в мире дрон с лазерным оружием собственного производства — Eren («Эрен»). Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что в ходе испытаний дрон совершил выстрелы с дистанций 500, 300 и 100 метров.

Дрон Eren разработан оборонными компаниями TÜBİTAK («Тютитак») и ASİSGUARD (Асисгуард») при координации департамента криминалистики Главного управления безопасности Турции.

По словам помощника комиссара полиции Турции Айкута Эроглу, этот дрон предназначен дня ликвидации взрывных устройств — бомб и боеприпасов — посредством лишь лазерного оружия, без привлечения саперов.

После завершения всех испытаний Eren будет передан турецкой армии.