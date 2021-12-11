Глава британского МИД призвала снизить энергозависимость Европы от России

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс высказалась за снижение зависимости Европы от российских энергоносителей.

«Нам совершенно необходимо сократить зависимость от российского газа и энергии. И это должно быть частью общей стратегии по сокращению зависимости от стран с нерыночными экономиками, сокращению зависимости от враждебных акторов, мы должны гарантировать, что свободный мир в состоянии обладать стратегической независимостью, в которой он нуждается для того, чтобы выжить и процветать», — заявила она в субботу в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

«Я хочу работать совместно с нашими германскими, французскими, итальянскими партнерами и, на самом деле, со всем Евросоюзом, чтобы гарантировать, что свободные демократические страны могут иметь альтернативу поставкам российского газа. Я думаю, что это очень важно», — добавила глава британского МИД.

Она также заметила, что любое негативное развитие украинского сценария сделает более сложной задачу запуска газопровода «Северный поток — 2». «Я думаю, что движение вперед в этом вопросе (запуска газопровода — прим. ТАСС) в случае агрессии, которую мы видим со стороны России в отношении Украины, будет проблемой», — выступила с утверждением Трасс.

Она также не исключила введения новых санкций против РФ в этом случае. «Что касается угроз Украине, то, конечно, мы смотрим, что еще мы можем сделать. Мы работаем с одинаково мыслящими с нами партнерами, чтобы гарантировать, что если какие-то действия будут предприняты [в отношении Украины], то настанут суровые экономические последствия», — сказала глава МИД Британии.