Акар: Турция поддерживает модернизацию Азербайджанской Армии

Азербайджанцы положили конец 30-летней оккупации движением «Единая Родина», которое длилось 44 дня и завершилось победой, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в парламенте Турции, передает АПА.

По словам министра, в совместном мониторинговом центре, созданном в рамках подписанного заявления о прекращении огня, личный состав Вооруженных сил России и Турции несет совместную службу, прилагает усилия для обеспечения прекращения огня и стабильности.

Х.Акар отметил, что в настоящее время Вооруженные силы Турции оказывают поддержку модернизации, учебной и образовательной деятельности Азербайджанской Армии.

Он подчеркнул, что на освобожденных территориях Азербайджана продолжается работа по совместному поиску и обезвреживанию мин и боеприпасов.