Путин рассказал об агентах ЦРУ в правительстве России

Президент России Владимир Путин заявил, что по меньшей мере один сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США был среди советников правительства РФ в начале 1990-х годов. Об этом глава государства сказал в интервью для фильма «Россия. Новейшая история», фрагмент которого представил телеканал «Россия-1».

«В числе этих советников был, наверное, я думаю, но один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ, который не имел права, в соответствии с законами своей страны, заниматься коммерческой деятельностью», — сказал российский лидер.

Президент уточнил, что в конечном итоге ситуация переросла в судебный процесс в Соединенных Штатах, во время которого выяснилось как раз, что этот человек был кадровым сотрудником ЦРУ.