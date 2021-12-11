Россия просит суд в США продлить приостановку разбирательства по делу ЮКОСа

Россия просит федеральный суд американского округа Колумбия продлить приостановку судебного разбирательства, в рамках которого экс-акционеры ЮКОСа пытаются взыскать с России $50 млрд., передает ТАСС.

Россия просит приостановить тяжбу до вынесения апелляционным судом Амстердама решения в рамках параллельного процесса по делу ЮКОС.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum, связанным с бывшими акционерами ЮКОСа

Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, однако апелляционный суд там же в феврале 2020 года отменил решение окружного суда и восстановил арбитражные решения. В мае 2020 года было объявлено, что Россия подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

Верховный суд в ноябре 2021 года отменил решение апелляционного суда Гааги, удовлетворив кассационную жалобу РФ по одному пункту, заключающемуся в том, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве. Апелляционный суд Амстердама должен пересмотреть решение, касающееся именно этого пункта.