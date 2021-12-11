США передумали отправлять Украине военную помощь

США отложили отправку военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации собеседников американского телеканала, пакет дополнительной помощи Киеву был подготовлен администрацией президента США Джо Байдена в последние несколько недель, однако до сих не отправлен, несмотря на активные призывы властей Украины и некоторых парламентариев. Отмечается, что партия оружия и военной техники задерживается из-за того, что в правительстве США хотят дать больше времени для дипломатических усилий по ослаблению напряженности в регионе и разрядки, а также сохранить определенный рычаг воздействия в случае «вторжения» России.

Помимо этого, источники рассказали, что у США также есть ряд других вариантов помощи Украине, в том числе гораздо больший пакет на случай эскалации ситуации.