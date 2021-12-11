Премьер Польши выдвинул ультиматум России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с газетой la Repubblica выдвинул ультиматум России по поводу дальнейших взаимоотношений с европейскими странами, сообщает РИА Новости.

Политик считает, что Москва «исследует границы дозволенного» и хочет «разделить Европу».

«Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы», — утверждает Моравецкий.

По его мнению, Запад в лице этой части света покажет слабость, если даст согласие на запуск газопровода «Северный поток — 2», который, по словам Моравецкого, «должен был стать символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой».

«Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций», — заявил польский премьер.