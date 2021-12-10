Ученые обнаружили, что некоторые динозавры могли быть разноцветными. Статья об этом опубликована в журнале Evolution.

Современные птицы являются родственниками вымерших ящеров. «Живущие ныне птицы используют набор пигментов, благодаря которым могут обладать цветастыми клювами, ногами и «подводкой» вокруг глаз, – сообщает Сара Дэвис, автор исследования из Техасского университета в Остине. – Можно ожидать, что у вымерших динозавров было нечто подобное».

Вывод о потенциальных цветовых схемах динозавров сделан на основе информации о цвете кожи и тканей у общих предков живых птиц и вымерших динозавров, древних архозавров, которые жили в начале триасового периода.

За яркую окраску зачастую отвечают каротиноиды, класс пигментов, который птицы извлекают из пищи. Каротиноиды почти не остаются в окаменелых остатках, и потому выводы об их присутствии в организмах древних существ приходится делать на основе анализа современных потомков.

Исследователи собрали данные более 4 тысяч современных птиц и создали филогенетические реконструкции, которые помогают изучить эволюционную историю видов. Согласно реконструкциям, кожа, клюв и чешуя древних архозавров были ярко окрашены с вероятностью 50 процентов. Напротив, когти и перья точно не обладали подобной окраской.

Также исследователи отмечают, что яркость их окраса, скорее всего, зависела от типа питания. Самые ранние архозавры питались позвоночными животными, но переход на растительную или смешанную диету мог изменить их окрас.