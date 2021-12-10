В Германии прошла акция памяти Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджана в Германии прошло мероприятие по случаю Дня памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

У посольства был возложен венок к бюсту Общенационального лидера Гейдара Алиева и почтена память минутой молчания, пишет «Репорт».

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов рассказал о заслугах Общенационального лидера, посвятившего свою жизнь развитию Азербайджана. Он сказал, что Гейдар Алиев заложил основы современной азербайджанской государственности и тем самым вписал свое имя золотыми буквами в историю нашей страны.