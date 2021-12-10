В ЕС обсуждают поддержку мигрантов на границе Беларуси

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страны ЕС обсуждают помощь мигрантам на границе Беларуси с Польшей.

«Мы интенсивно обсуждали, как мы можем предоставить средства, чтобы эти люди… сейчас смогли получить помощь. Они не виноваты в своем бедственном состоянии, особенно многие дети. Поэтому нам не должно быть все равно», — приводит РИА Новости её слова.

По её словам, благодаря санкциям «был сорван расчёт президента Беларуси Александра Лукашенко за счёт невинных людей шантажировать Европу, а именно Польшу и прибалтийские страны».