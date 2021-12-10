Экс-модель: Из-за Меган Маркл принц Гарри сегодня выглядит слабаком

53-летняя модель Лиззи Канди, которая в 2013 году дружила с американской актрисой Меган Маркл, в интервью британскому таблоиду The Sun раскрыла новые подробности отношений между герцогом и герцогиней Сассекскими и королевской семьей.

В публикации отмечается, что в 2013 году Канди попросили сопровождать тогда еще неизвестную актрису Маркл на благотворительном ужине, после которого они подружились. А с тех пор, как Марк попала в «высшее общество» и начала встречаться с принцем Гарри, она вычеркнула из жизни Канди и не прислала ей приглашение на свадьбу.

«Принц Чарльз за последние семь месяцев почти не разговаривал со своим сыном Гарри, их отношения испортились, и я не удивлена, что принц Чарльз разочарован. Принц Гарри был в очень привилегированном положении. Он был рожден принцем и должен был выполнять свои обязанности. Но Гарри подвел семью. И особенно шокировало их заявление о расисте в семье, за которое принцу Уильяму пришлось оправдываться. Из-за Меган Маркл принц Гарри сегодня выглядит слабаком, и это очень непривлекательно», – цитирует The Sun бывшую модель.

«Я просто надеюсь, что принц Гарри искренне счастлив. Если он с Меган хочет уединения, то я желаю им всего наилучшего. Но пусть тогда они прекратят давать все эти интервью», – добавила Канди.