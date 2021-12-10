Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу и прямых переговоров с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» не исключил возможности проведения референдума по вопросу Донбасса.

«Я не исключаю референдума по Донбассу в целом», — цитирует его РИА Новости.

По словам Зеленского, в данном случае «вопрос не в статусе».

Также он заявил, что референдум может быть «относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны».

При этом Зеленский не исключил возможности проведения прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Я не исключаю, и в этом также имею и поддержку, не исключаю отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских наших партнёров и США», — указал глава Украины.