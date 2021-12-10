Кадыров наградил свою дочь

Начальник грозненского департамента дошкольного образования Хадижат Кадырова указом главы Чечни Рамзана Кадырова награждена медалью «За заслуги перед Чеченской республикой», — сообщил руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов.

«По поручению дорогого брата, главы Чечни, Героя России Рамзана Кадырова сегодня вручил начальнику департамента дошкольного образования города Грозный Хадижат Рамзановне награду — медаль «За заслуги перед Чеченской республикой» за вклад в развитие системы дошкольного образования, безупречную добросовестную работу. Данная высокая награда была присуждена указом главы ЧР», — написал Таймасханов в своем аккаунте в Instagram.

21-летняя дочь Рамзана Кадырова Хадижат возглавляет департамент дошкольного образования Грозного с декабря прошлого года, напоминает РИА Новости. В начале октября того же 2021 года старшая дочь главы региона Айшат Кадырова возглавила министерство культуры Чечни.