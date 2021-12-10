Маск задумался о том, чтобы стать блогером

Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил, что думает о возможности уйти с работы и стать влиятельным блогером. Своими планами предприниматель поделился в «Твиттере».

«Подумываю уйти с работы и стать на постоянной основе влиятельным блогером», — написал Маск и поинтересовался мнением пользователей.

Несколько блогеров с миллионной аудиторией уже предложили предпринимателю помочь с продвижением его каналов. А некоторые комментаторы спросили, не хочет ли он принять участие в трансляциях прохождения видеоигр. Кроме того, один из пользователей заявил, что был бы первым подписчиком Маска, если тот заведёт аккаунт на OnlyFans. На это бизнесмен ответил, что, может быть, так и поступит.