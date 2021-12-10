Пригожин подал иск к основателю Bellingcat



Бизнесмен Евгений Пригожин подал в Высокий суд Англии иск к Элиоту Хиггинсу, основателю ресурса Bellingcat, сообщила пресс-служба группы Пригожина «Конкорд».

«Предметом иска являются пять сообщений в социальной сети Twitter, опубликованные господином Хиггинсом для своих подписчиков, чье количество превышает 140 тысяч человек», — объяснили в компании.

В твитах Хиггинс заявлял, что Пригожин несет ответственность за несуществующие операции вымышленной «группы Вагнера» в Африке, на Ближнем Востоке и в других местах». «Он также голословно обвинял его в использовании этой группы для совершения преступлений», — добавили в пресс-службе и назвали эти заявления «недостоверными и необоснованными».

Сумму иска в «Конкорде не назвали», но напомнили, что необоснованность ряда утверждений Пригожин «уже сумел доказать в российских судах в ходе рассмотрения исков против других ответчиков».

Летом 2021 года Пригожин подал иски к «Эху Москвы», главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову и главному редактору сайта «Эха» Виталию Рувимскому из-за утверждений о том, что он является хозяином ЧВК «Вагнер». Бизнесмен также подавал иски о клевете к политику Алексею Навальному и его соратникам и к писателю Виктору Шендеровичу.