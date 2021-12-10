Американский дипломат подал иск к Госдепу и госсекретарю Блинкену из-за «акустических атак»



Сотрудник Государственного департамента США, у которого в 2017 году были выявлены симптомы, похожие на «гаванский синдром», подал в суд на Госдеп и его главу Энтони Блинкена. Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.

Как отмечает телеканал, дипломат Марк Лензи подал иск из-за «дискриминации по инвалидности». CNN сообщает, что это первый известный иск против властей США от жертв «гаванского синдрома».

В 2017 году Лензи работал в службе безопасности американского консульства в китайском Гуанчжоу. По его словам, в ноябре того года он и его семья стали испытывать «внезапные и необъяснимые симптомы психического и физического характера», включая головную боль, головокружение, тошноту, бессонницу, кровотечение из носа и потерю памяти. В своем иске дипломат утверждает, что Госдеп сдерживал попытки выяснить, что с ним случилось.

Он рассказал, что схожие симптомы были обнаружены у еще одного сотрудника Госдепа, работавшего тогда в Гуанчжоу, однако служба технической безопасности халатно отнеслась к расследованию этого инцидента. В иске говорится, что использованное для обнаружения в квартире его коллеги микроволн оборудование было «устаревшим, не работало нужным образом».

Сам же дипломат, как сообщает CNN, написал своим коллегам письмо с предупреждением о «возможном риске для их здоровья». В ответ на это Госдеп приказать ему пройти психиатрическое обследование.

В июне 2018 года Лензи вместе с женой прошли обследование на повреждение головного мозга. В итоге у них были обнаружены симптомы, схожие с темы, что ранее были зафиксированы у американских дипломатов в Гаване.