В Москве проходит первое заседание в формате «3+3»

В Москве проходит заседание в формате «3+3», посвященное механизмам регионального сотрудничества на Южном Кавказе.

Как сообщает московский корреспондент АПА, на заседании, которое проходит в Доме приемов МИД России, принимают участие заместители министров иностранных дел Азербайджана, России, Турции, Армении и Ирана.

Азербайджан на встрече представляют заместитель главы МИД Халаф Халафов и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

Отметим, заседание в формате «3+3» проходит в закрытом для прессы режиме.