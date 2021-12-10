Генсек НАТО заявил о готовности к диалогу с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс по-прежнему рассчитывает на переговоры с Россией, предложение «по-прежнему в силе». Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с главами МИД и Минобороны Франции, передает РИА «Новости».

«Этот кризис требует дипломатического и политического решения, урегулирования, мы приветствуем диалог президентов (Джо) Байдена и (Владимира) Путина, а также усилия по созыву новой встречи в «нормандском формате», так как диалог приобретает еще большую важность, когда напряжение возрастает», — сказал он.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Джо Байдена проведет ряд консультаций с Брюсселем и Москвой перед организацией каких-либо встреч представителей НАТО и России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что даже если переговоры США и НАТО будут продолжены, Россия сначала рассчитывает донести до американских собеседников свое «видение концептуальное».