В Турции тестируют первый в мире дрон с лазерным оружием



Первый в мире дрон с лазерным оружием Eren турецкого производства совершил успешные выстрелы с дистанций 500, 300 и 100 метров. Eren будет передан в инвентарь ВС Турции после завершения всех фаз испытаний.

Дрон Eren разработанный оборонными компаниями TÜBİTAK и ASİSGUARD при координации департамента криминалистики Главного управления безопасности и способен на расстоянии нейтрализовать взрывоопасные элементы с помощью лазерного оружия. Название разработке дал министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Максимальная высота полета Eren составляет 3 000 метров, передает «Анадолу».

Дрон Eren был впервые представлен Управлением оборонной промышленности при Администрации президента Турции в рамках «Дней информирования о государственных программах поддержки и поощрения» в выставочном центре ATO Congresium и привлек к себе огромное внимание.

Помощник комиссара Айкут Эроглу рассказал агентству «Анадолу», что дрон Eren предназначен дня уничтожения взрывных устройств с помощью лазерного оружия.

Лазерное оружие способно уничтожать бомбы и боеприпасы с определенного расстояния, сказал Эроглу. В ходе тестирований Eren наносит удары по стальной пластине.

«Проведены успешные выстрелы с расстояния 500, 300 и 100 метров. Eren поможет уничтожать взрывные устройства без привлечения саперов», — сказал он.

Эроглу рассказал, что дрон привлек большое внимание молодежи в ходе презентации, они получили информацию о механизме работы Eren.