Генерал Кеннет Маккензи: Иран серьезно недооценивает США

США обладают большим числом «военных вариантов» для сдерживания Ирана, заявил глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал Кеннет Маккензи.

В интервью газете Financial Times Маккензи сказал, что у Соединенных Штатов есть «очень мощный набор военных вариантов».

«Иран серьезно недооценивает нас, если считает, что сможет продолжить наступление в Ираке и Сирии, и при этом по-прежнему вести переговоры по ядерному соглашению без каких-либо последствий… Мы обладаем способностью быстро, очень быстро усилиться, если это будет необходимо. И я думаю, что этот факт хорошо понимает Иран», — отметил Маккензи.