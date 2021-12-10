Турция готовится к экспорту собственного мини-дрона ZCQM



Турция готовится к экспорту собственного мини-дрона (мультикоптера) ZCQM производства компании Zyrone Dynamics.

Первая партия дронов поступит на вооружение ВС Индии до конца года,передает «Анадолу».

Ранее компания — разработчик беспилотных летальных аппаратов Zyrone Dynamics передала 30 процентов своих акций стоимостью 3,5 млн долларов индийской компании DCM Shriram Industries.

Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе 15-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF 21.

В 2022 году Zyrone Dynamics поэтапно поставит в Индию в целом 100 аппаратов.

Демонстрационные полеты в рамках тендеров в Индии турецкий производитель дронов проведет в марте 2022 года.

Zyrone Dynamics планирует посредством Индии выйти на рынки стран Юго-Восточной Азии.

Компания уже получила международный военный сертификат MIL-STD-810G (американский военный стандарт, регламентирующий уровень защиты оборудования от различных внешних воздействий) для ZCQM.

Аппарат был протестирован в таких условиях окружающей среды, как жара пустыни, песчаная буря, арктический холод, ливни и метели, что продемонстрировало его соответствие требованиям международной военной сертификации MIL-STD-810G.

Подобные изнурительные испытания, как правило, проводятся на разных экземплярах, однако технические характеристики ZCQM позволили пройти все этапы на одном мини-дроне.

Благодаря сертификату MIL-STD-810G компания Zyrone Dynamics сможет представить продукцию на внешних рынках.

Разработчик также подготовил ZCQM к демонстрационным полетам над Северным Ледовитым океаном в 2022 году. Вылет состоится из Гималаев.

Zyrone Dynamics продолжит тестировать мультикоптер ZCQM в различных условиях.

Аппарат ZCQM может оставаться в воздухе до 80 минут. Максимальная высота полета – 1,2 км, тогда как его мировые аналоги способны подниматься на высоту не более 400 метров.

Компания Zyrone Dynamics расположена в технопарке Анкары и благодаря запатентованным технологиям предлагает своим клиентам уникальные решения для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).