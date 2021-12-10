В США представили новый БПЛА Mojave, который может взлетать с неподготовленных площадок



Компания General Atomics Aeronautical Systems представила новый беспилотник в США. Mojave может взлетать и садиться на неподготовленные площадки, а также нести вооружение. Об этом сообщает Defence News.

Новый беспилотник получил фюзеляж, который используют в модели Grey Eagle. От прошлой модели Mojave отличает увеличенное крыло и новый двигатель Rolls-Royce мощностью 450 лошадиных сил. Новый аппарат основан на авионике беспилотников MQ-9 Reaper и MQ-1C Grey Eagle.

В General Atomics Aeronautical Systems отметили, что новый беспилотник может выполнять задачи без подготовленной взлетно-посадочной полосы. Этому способствует увеличенная площадь крыла и новый двигатель.

Грузоподъемность беспилотника составляет 3600 фунтов (около 1630 килограммов). Это позволяет Mojave нести 16 ракет Hellfire, радар или электрооптический комплекс.