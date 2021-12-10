В Стамбуле проходит конференция Парламентского союза ОИС

В Стамбуле проходит 16-я конференция Парламентского союза стран-членов Организации исламского сотрудничества (ПСОИС). В церемонии открытия конференции, которая пройдет в пятницу во дворце Долмабахче, примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Анадолу».

Турция в нынешнем году принимает конференцию в третий по счету раз. Мероприятие проходит под председательством спикера Великого национального собрания Турции Мустафы Шентопа.

За день до начала конференции, в четверг, состоялось 46-е заседание Исполнительного комитета ПСОИС.

В рамках конференции на тему: «Взаимообмен, совесть и ислам: Палестина, миграция и Афганистан» состоится церемония передачи председательства от Буркина-Фасо Турции.

Конференция проходит при участии 38 представителей парламентов стран-членов и наблюдателей ПСОИС.

В частности, в работе конференции принимают участие спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, председатель Исламского консультативного совета (Меджлиса, парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф, спикер федерального Национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сакр Гобаш, вице-спикер Палаты представителей Египта Ахмед Саад ад-Дин.​​​​​​​