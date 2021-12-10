Улицу в Вашингтоне назовут в честь Джемаля Кашикчы

Улица перед посольством Саудовской Аравии в Вашингтоне будет переименована в честь саудовского журналиста Джемаля Кашикчы, убитого в 2018 году в консульстве королевства в Стамбуле. пишет АНАДОЛУ.

Соответствующее решение было единогласно принято Городским советом Вашингтона. Отныне Нью-Хэмпшир-авеню будет носить название Джамал Хашогги-роуд.

Церемония, посвященная переименованию улицы, состоится в январе.

“Изменение названия этой улицы демонстрирует отношение жителей Вашингтона к защите свободной и независимой журналистики”, — заявила член Совета округа Колумбия Брук Пинто.