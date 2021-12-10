Министр обороны США обсудил с израильским коллегой ситуацию с Ираном

Министр обороны США Ллойд Остин в четверг на встрече в Вашингтоне обсудил с израильским коллегой Бени Ганцем ситуацию с Ираном, сообщила пресс-служба Пентагона.

«Министр Остин подтвердил решимость США в вопросе недопущения получения Ираном ядерного оружия. Два лидера обсудили общую обеспокоенность касательно провокаций Ирана в ядерной отрасли, [его] ракетной программы и поддержки Тегераном терроризма», — говорится в сообщении.

Шеф Пентагона «подтвердил приверженность США обеспечению безопасности Израиля и его качественного военного превосходства». Стороны договорились «продолжать тесное сотрудничество двух стран в целях обеспечения безопасности в регионе».

Руководители оборонных ведомств также обсудили палестино-израильское урегулирование. «Министр Остин сделал акцент на поддержке цели урегулирования на основе принципа мирного сосуществования двух государств, поставленной президентом США Джо Байденом, и на необходимости того, чтобы обе стороны воздерживались от обостряющих напряженность односторонних шагов, включая продвижение поселенческой деятельности», — добавили в пресс-службе Пентагона.