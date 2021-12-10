К Земле приближается метеор размером с Эйфелеву башню

Астероид 4660 Nereus, размеры которого сопоставимы с Эйфелевой башней, а стоимость превышает $4,7 млрд, приближается к земной орбите, сообщается на сайте NASA.

Астероид 4660 Nereus был впервые обнаружен в 1982 году, тогда в NASA посчитали его траекторию и пришли к выводу, что этот объект может представлять опасность для Земли — его траектория пересекается с орбитой Земли.

Позднее ученые пришли к выводу, что 4660 Nereus не опасен — на скорости около 23 тыс км/ч он пройдет на значительном расстоянии от Земли.

Согласно данным астрономов, этот астероид состоит из ценной руды — он содержит никель, кобальт и железо на сумму свыше $4,7 млрд.

«Его орбита может отклоняться от различных факторов, таких как столкновение с другим астероидом или [гравитация] планет, таких как Венера», — заявил астроном Франк Марчис в интервью для газеты The Sun.

По словам Марчиса, если бы этот астероид упал в Англии, взрыв бы уничтожил большую часть этого королевства.