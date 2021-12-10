В Pfizer заявили, что две дозы их вакцины не дают достаточной защиты от штамма «омикрон»

В фармакологической компании Pfizer/Biontech заявили, что две дозы их вакцины не дают достаточной защиты от штамма «омикрон» коронавируса — необходимо делать бустерные прививки через месяц, сообщает журнал Spiegel.

«В отношении «омикрона» две дозы еще не являются окончательной вакцинацией с достаточной защитой. Если «омикрон», как это видится, распространится дальше, было бы научно обоснованно предложить бустер уже через три месяца», — заявил генеральный директор Pfizer/Biontech Угур Шахин.

Он отметил, что для полноценной защиты от нового штамма рекомендуется сделать не только третью прививку через три месяца, но и четвертую через полгода, с учетом того, что бустерные прививку могут быть уже адаптированы к «омикрону».

Ранее стало известно, что «омикрон» распространяется в четыре раза быстрее «дельты».