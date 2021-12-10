В США не планируют полностью выводить войска из Ирака

Вашингтон не планирует выводить войска из Ирака, об этом в интервью Associated Press сообщил глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи.

Военный отметил, что в обозримом будущем США сохранят военный контингент на территории Ирака в количестве 2500 солдат. Их роль, в частности, будет заключаться в предоставлении поддержки с воздуха и другой помощи в борьбе с запрещенным в России ИГ, которое остается угрозой для страны и всего региона и «продолжит воссоздавать себя», возможно, сменив название.

Он допустил, что в связи с этим, могут участиться нападения на американских и иракских военнослужащих со стороны подконтрольного Ирану ополчения, которое желает, чтобы США окончательно покинули страну.

«Они на самом деле хотят, чтобы все американские военные ушли, но военные США не собираются уходить.<…> Мы покинули те базы, которые нам не нужны, мы усложнили возможность атаковать нас. Но иракцы все еще хотят, чтобы мы там были. Они все еще хотят, чтобы мы присутствовали, все еще хотят нашего активного участия. Поэтому мы будем там до тех пор, пока они хотят этого, и мы все согласны с такой необходимостью», — отметил генерал Маккензи.