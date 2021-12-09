Новая Зеландия вводит радикальные меры по борьбе с курением

В Новой Зеландии дети, которым не исполнилось 14 лет, не смогут приобрести сигареты в течение всей их жизни. Как сообщает Daily Mail, эта инициатива предложена в рамках программы победы над курением в стране к 2025 году.

Дети, которым не исполнилось 14 лет, никогда не смогут купить сигареты на архипелаге, так как возраст, начиная с которого возможно купить табачную продукцию, ежегодно будет увеличиваться. Помимо этого власти надеются, что и более старшие люди прекратят курить из-за новых, более строгих требований к местам, в которых разрешено продавать сигареты, а также сокращения количества никотина в табачных изделиях.

На данный момент в Новой Зеландии курит около 11% взрослого населения страны.

«Курение каждый день убивает 14 новозеландцев, и две трети из тех, кто курит сейчас, скончаются в результате курения. В связи с этим наш план — покончить с курением к 2025 году», — обосновала необходимость новых норм заместитель министра здравоохранения.