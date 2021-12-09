Следовавший к Керченскому проливу украинский корабль лёг на обратный курс (обновлено)

Федеральная служба безопасности России сообщила, что двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины лёг на обратный курс.

Об этом информирует РИА Новости.

«Корабль управления «Донбасс» лёг на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует», — говорится в сообщении.

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Корабль ВМС Украины «Донбасс» движется к Керченскому проливу. Об этом заявили в ФСБ РФ в четверг, 9 декабря.

Российские спецслужбы утверждают, что на требования изменить курс украинское судно не реагирует.

«В настоящее время «Донбасс» находится на расстоянии 18 морских миль от Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», — утверждают в ФСБ РФ.

Экипаж судна состоит из 145 человек, напоминает «Корреспондент». Прежде корабль использовался как плавучая мастерская. В 2014 году его захватила Россия, но впоследствии его передали Украине. Долгое время находился в плохом техническом состоянии.