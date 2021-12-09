Армяне задержали своих солдат, переданных Азербайджаном

Правоохранительные органы Армении задержали пятерых из 10 вернувшихся 4 декабря на родину армянских военнослужащих, раннее задержанных Азербайджаном. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Следственного комитета Вардан Тадевосян.

«В настоящее время задержаны пятеро военных в рамках уголовного дела по факту нарушения правил несения военной службы и боевого дежурства, что привело к тяжким последствиям», — сказал Тадевосян (цитата по «Спутнику»).

По его словам, в суд представлены ходатайства об аресте военных. В СК обещали позже сообщить дополнительную информацию на этот счет.