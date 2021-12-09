Почти 90 человек погибли в столкновениях между племенами в Судане

Жертвами межплеменных столкновений в провинции Западный Дарфур на западе Судана за два дня стали не менее 88 человек, 84 получили ранения.

Как сообщает «Анадолу» со ссылкой на Комитет врачей Судана, очередная волна кровопролития началась в районе Краник 4 декабря и продолжалась до утра 5 декабря.

Напряженность привела к новой волне миграции из Дарфура.

В район столкновений переброшены военные подразделения.

Ежегодно сотни людей гибнут и тысячи покидают свои дома из-за междоусобицы между племенами, населяющими регион Дарфур, в состав которого входят пять провинций африканской страны.