Румыния вводит новые правила въезда в страну

Румыния обновила правила въезда на территорию страны в условиях пандемии коронавируса. Въезжающие теперь должны предъявить не только COVID-сертификат, но и результаты ПЦР-теста. Об этом пишет «Корреспондент».

Новые правила въезда будут действовать с 10 декабря 2021 года по 8 января 2022 года.

В этот период въезд в Румынию без необходимости прохождения 14-дневной изоляции по домашнему или задекларированному адресу, возможен для граждан, которые, кроме сертификата о вакцинации, имеют сертификат об отрицательном результате теста RT-PCR на заражение вирусом SARS-CoV-2, подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что тест следует сделать не более чем за 48 часов до въезда в Румынию.