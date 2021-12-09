Путин дал советы потенциальным мигрантам из стран СНГ: учите язык, законы и обычаи

Мигранты из стран СНГ, которые планируют приехать в Россию, должны заранее начинать готовиться к работе. Им нужно изучать наш язык, законодательство, свои права и обычаи русских людей, будучи ещё в своей стране, считает президент РФ Владимир Путин.

«Я согласен полностью с теми, кто высказывает озабоченность на этот счёт. Здесь нужно действовать совместно с коллегами из СНГ, нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине», — сказал российский лидер на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.