Саакашвили после освобождения намерен вернуться в Украину

Заключенный экс-президент Грузии, глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что после освобождения из тюрьмы он вернется в Украину.

«Как только я смогу путешествовать, я конечно прилечу домой в Киев. А так я буду помогать и Грузии, и Украине», — сказал он, отметив, что судьбы стран неразделимы.

Кроме того, он сообщил, что помочь с проведением реформ его приглашают «несколько правительств Средней Азии и Африки». «Вчера я видел у себя в камере, что премьер-министр Киргизстана публично хвалил «реформы Саакашвили» и пригласил мою группу в Бишкек», — рассказал он, отвечая на вопросы издания «Новое время».