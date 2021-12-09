МИД России о предстоящей брюссельской встречи лидеров Азербайджана и Армении



«Считаем важным продолжение регулярных контактов между лидерами Азербайджана и Армении».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о предстоящей 15 декабря в Брюсселе встрече лидеров Азербайджана и Армении, передает АПА.

Официальный представитель МИД России заявила, что Россия любые усилия, направленные на нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

«Мы рассчитываем, что по итогам встречи руководителей двух государств, которая намечена на 15 декабря в Брюсселе, будет подтверждена приверженность реализации трехсторонних договоренностей».