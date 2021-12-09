В ЕС решили создать Европейское агентство по предоставлению убежища



Евросоюз создаст агентство по предоставлению убежища, отвечающее за формирование общей европейской политики в отношении мигрантов. Об этом сообщает Совет ЕС.

Новое агентство будет создано на базе Европейского офиса по поддержке искателей убежища (EASO).

«Создание полноценного агентства по предоставлению убежища является важным шагом в развитии общей европейской политики по этому вопросу. Это агентство сможет оказывать быструю, ощутимую поддержку государствам-членам там, где это необходимо. Оно также будет способствовать нашему сотрудничеству с третьими странами, конкретно показывая силу совместных действий», — заявил глава МВД Словении, председательствующей в ЕС, Алеш Хойс.